FC Bayern München, News und Gerüchte: Klubchef bestätigt FCB-Interesse an Torjäger - Leon Goretzka wird bei zwei Top-Adressen ins Spiel gebracht

FC Bayern München, News: Lille-Boss bestätigt FCB-Interesse an Jonathan David

Olivier Létang, Präsident des OSC Lille, hat bestätigt, dass der FC Bayern München Interesse an Mittelstürmer Jonathan David anmeldet. Wie Létang im Podcast L'After Foot bei RMC Sport verriet, sind die Bayern einer von vielen Vereinen aus ganz Europa, die Davids Entwicklung "bewundern".

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Medien davon berichtet, dass Bayern den 24-jährigen Torjäger genau im Auge hat. Zudem soll vor allem auch der FC Barcelona dran sein.

Was David umso interessanter macht: Sein Vertrag in Lille läuft am Saisonende aus, Stand jetzt wäre er im Sommer also ablösefrei zu haben. Létang stellte jedoch klar, dass man David nicht kampflos ziehen lassen will: "Wir haben ihm bereits eine Vertragsverlängerung angeboten und jetzt liegt die Entscheidung bei ihm. Jonathan liebt den Verein und Lille ist sein Zuhause", betonte er.

Auch ein Wechsel bereits im Januar sei kein Thema: "Er wird uns im Januar nicht verlassen. Er wird bei uns bleiben, weil er ein wichtiger Spieler ist. Er wird bleiben, weil wir Ziele haben", so Létang weiter.

David hat in der laufenden Saison in 20 Einsätzen bereits 13 Tore erzielt. Dabei glänzte er unter anderem in der Champions League mit dem Siegtor beim 1:0-Erfolg über Real Madrid Anfang Oktober und drei Wochen später mit einem Doppelpack bei Lilles 3:1-Sieg bei Atlético Madrid.