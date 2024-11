"Müssen noch warten, bis wir wieder in ein Fettnäpfchen steigen": Thomas Müller hält kuriosen Monolog nach Sieg des FC Bayern München

Thomas Müller hat sich nach dem 3:0-Erfolg gegen Union Berlin in einem längeren Monolog zu den Leistungen des FC Bayern München in den vergangenen Spielen geäußert.

"Wir haben dreimal zu Null gespielt gegen Gegner, die tendenziell eher für Defensive stehen. Dementsprechend ist es natürlich schon etwas anderes, wenn du gegen Barcelona (1:4) oder Frankfurt (3:3) zu Null spielst oder gegen Bochum, Mainz und Union Berlin. Aber trotzdem bringt uns unsere Spielweise eigentlich viel Kontrolle und dem Gegner wenig aussichtsreiche Torsituationen. Aber wir hatten auch diese Spiele, in denen die Gegner die Tore super weggemacht haben", sagte der Routinier nach dem Spiel.

Abschließend erkannte er in typischer Manier an, dass es eigentlich gar nicht viel zu Meckern gibt. "Wir drehen uns im Kreis. Alles ist super beim FC Bayern und wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir wieder in ein Fettnäpfchen steigen", erklärte Müller schmunzelnd.

Nach der Klatsche in Barcelona fuhren die Bayern zuletzt drei mehr als souveräne Siege ein. Das Torverhältnis in allen drei Partien: 12:0!