Kuriose Situation vor Bayern-Heimspiel gegen Augsburg: Allianz Arena hat keinen Rasen

Ein ungewöhnliches Bild bietet derzeit die Webcam der Allianz Arena: Statt des gewohnten grünen Rasens besteht das Spielfeld aktuell aus brauner Erde.

Am kommenden Freitag, wenn die Bundesliga sich mit dem Spiel zwischen Tabellenführer Bayern München und dem FC Augsburg wieder zurückmeldet, stellt sich also die Frage, ob in dem Münchner Stadion überhaupt gespielt werden kann.

Der Grund für das fehlende Grün ist das NFL-Spiel, das vorletzte Woche zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants in der Allianz Arena stattfand. Nachdem die Spieler den Platz ordentlich bearbeitet haben, wird der Rasen nun komplett ausgetauscht.

Der Rasenwechsel war jedoch schon länger geplant. Bis Samstag waren Arbeiter noch damit beschäftigt den alten Untergrund abzutragen und ihn zur Aufbereitung und Wiederverwertung an den Jugend-Campus der Bayern zu bringen.