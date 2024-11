Es hängt mit Toni Kroos zusammen! Real Madrid intensiviert angeblich Bemühungen um Transferziel des FC Bayern

Real Madrid intensiviert angeblich Bemühungen um Florian Wirtz

Einem Bericht von Sky zufolge hätten bereits Gespräche zwischen Real und dem Umfeld des 21-jährigen Mittelfeldspielers stattgefunden. Verhandlungen mit Bayer Leverkusen stünden aber noch aus. Der deutsche Meister strebt generell eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrages an. Aktuell deutet aber vieles auf einen Wechsel von Wirtz im kommenden Sommer hin.

Wirtz hat sich in Leverkusen bekanntlich mittlerweile zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt. Dass Bayern den 21-jährigen deutschen Nationalspieler nur zu gerne so bald wie möglich an die Säbener Straße holen würde, ist kein Geheimnis. Inzwischen müsste der FCB für Wirtz aber natürlich weitaus mehr zahlen als noch vor einigen Jahren.

Neben den Bayern sollen zahlreiche weitere internationale Spitzenvereine an Wirtz interessiert sein, neben Real werden auch immer wieder der FC Barcelona und der FC Liverpool genannt. Wirtz' Vater und Berater betonte in der Vergangenheit bereits mehrfach, dass man sich in Leverkusen weiterhin sehr gut aufgehoben fühle und beim nächsten Karriereschritt keine Eile habe.