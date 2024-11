Enger Freund von Alphonso Davies! FC Bayern offenbar an ablösefreiem Stürmer dran

Der FC Bayern München hat mit Harry Kane einen Weltklasse-Stürmer in den eigenen Reihen. Das hindert den deutschen Rekordmeister jedoch nicht daran, angeblich an Jonathan David vom OSC Lille interessiert zu sein.

Mittelstürmer Jonathan David vom OSC Lille weckt offenbar Interesse beim FC Bayern München. Das berichtet Sky.

Demnach beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister mit dem 24-Jährigen, dessen Vertrag in Lille am Saisonende ausläuft. Da eine Verlängerung dem Vernehmen nach nicht angedacht ist, wäre David im kommenden Sommer vermutlich ablösefrei zu haben.

David, der für Lille in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt hat, sollen aber diverse Anfragen weiterer Topklubs vorliegen. Interessant: Der Kanadier spielt in der Nationalmannschaft Seite an Seite mit Alphonso Davies, gilt als guter Kumpel des Bayern-Stars. Für Kanada hat David in 56 Länderspielen bereits 29 Tore geschossen.

Nach dem 1:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der CONCACAF-Nations-League ist David im Rahmen des Rückspiels am Mittwoch (20. November) erneut für Kanada im Einsatz.