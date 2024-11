"Eher fürs Ausland gemacht": Ex-Nationalspieler hatte große Zweifel an Thomas Tuchels Engagement beim FC Bayern

Julian Draxler spielte bei PSG unter Thomas Tuchel

Draxler spielte von 2017 bis 2023 für Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1. Von 2018 bis 2020 war Tuchel in der Hauptstadt Frankreichs Chefcoach. 77 Pflichtspiele absolvierte Draxler unter dem neuen Trainer der englischen Nationalmannschaft. In diesen gelangen ihm sieben Treffer und 20 Vorlagen.

Draxler, der einst von Schalke zum VfL Wolfsburg wechselte und von PSG zwischenzeitlich an Benfica nach Portugal verliehen worden war, kickt seit 2023 in Katar. Er absolvierte 58 Länderspiele für die deutsche Nationalelf, mit der er 2014 Weltmeister in Brasilien wurde. Sieben Tore schoss er für das DFB-Team. Draxler Vertrag bei Al-Ahli läuft noch bis 2025.

Tuchels gehört trotz seines unrühmlichen Abschieds beim FC Bayern München zu den erfolgreichsten Trainern der jüngsten Geschichte.

Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea im Jahr 2021, die Deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern 2022/23 sowie mehrere weitere Trophäen als Trainer von Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund. Für die Saison 2020/21 wurde Tuchel außerdem zum besten Klubtrainer des Jahres gewählt.