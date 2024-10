"Dann musst du auch deine Chancen reinmachen": Lothar Matthäus nimmt FC Bayern München in die Pflicht

Lothar Matthäus über FCB: "Das größte Problem, das Bayern München momentan hat"

"Den Gegnern eröffnen sich Räume und bei tiefen Pässen wird es gefährlich. Das ist das größte Problem, das Bayern München momentan hat", so der ehemalige Weltfußballer: "Das zweite Manko ist die Chancenverwertung. Wenn du dem Gegner kaum Zeit zum Atmen lässt, wie es in den ersten 25 Minuten in Frankfurt war, dann musst du auch vorne deine Chancen reinmachen."

Dennoch ist Matthäus davon überzeugt, dass man mit diesem Spielstil "ganz Großes erreichen" könne: "Mir geht es nicht um einzelne Ergebnisse, sondern um das Gesamtgebilde. Und dieses Gesamtgebilde gefällt mir."

Die Bayern konnten ihre letzten drei Spiele nicht gewinnen. Gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1), Aston Villa (0:1) und Eintracht Frankfurt (3:3) zeigte man zwar jeweils ansprechende Leistungen, ohne sich aber zu belohnen. In den letzten Tagen wurde deshalb Kritik lauter, dass die Bayern zu offensiv spielen würden.

In der Länderspielpause sind viele Spieler des FCB auf Reisen. Mitte Oktober geht es dann weiter mit den Partien gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga und in Barcelona in der Champions League.