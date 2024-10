"Er war ein unglaublich wichtiger Berater für mich": Karl-Heinz Rummenigge von einem der besten Transfers des FC Bayern verzückt

Karl-Heinz Rummenigge von Robert Lewandowski verzückt

Ein weiterer dieser "essenziellen Transfers" für die Bayern war laut Rummenigge die Verpflichtung Manuel Neuers 2011: "Ich wusste: Wenn wir diesen Torwart zum FC Bayern holen, haben wir zehn Jahre Ruhe auf dieser Position. Jetzt spielt er schon seit 13 Jahren hier. Er hat das Torwart- sowie das Fußballspiel auf ein neues Niveau gebracht. Alle Torhüter auf der Welt eifern ihm nach. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit nochmals das Finale in Lissabon gegen Paris Saint-Germain gesehen, das wir ohne ihn niemals gewonnen hätten - was er in der ersten Hälfte weggefischt hat, war unglaublich."

Der FC Bayern hat am Wochenende das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen Vizemeister VfB Stuttgart vor der Brust. Anschließend wartet am 3. Spieltag der Champions League das Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona und Lewandowski.