Das nächste Schützenfest auswärts: FCB stellt unglaublichen Rekord ein

FC Bayern München: Wird FC St. Pauli das nächste Gegentor-Opfer?

In Bochum hatte Michael Olise die Bayern mit einem herrlichen Freistoß nach rund einer Viertelstunde in Führung gebracht. Jamal Musiala erhöhte nach 26 Minuten auf 2:0, mit dem 3:0 von Harry Kane war das Spiel dann schon nach knapp einer Stunde entschieden. Leroy Sané und Kingsley Coman schraubten das Ergebnis noch auf 5:0 in die Höhe.

Die Chance, den eigenen Rekord dann auch zu übertreffen, hat Bayern am 9. November. Dann steht das nächste Auswärtsspiel in der Liga bei Aufsteiger St. Pauli an.

Zuvor wartet zunächst am Mittwoch das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal bei Mainz 05. Danach ist Bayern in der Bundesliga zuhause gegen Union Berlin gefordert (2. November) und trifft in der Champions League auf Benfica (6. November).