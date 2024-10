Lieber FC Bayern als Real Madrid: Alphonso Davies kontert königliches Wappen im Nachtclub eiskalt

Alphonso Davies: Bleibt er beim FC Bayern?

Davies ist aktuell in seinem letzten Vertragsjahr bei Bayern München. Die Verhandlungen wegen einer Verlängerung stocken seit geraumer Zeit, daran sollen vor allem unterschiedliche finanzielle Vorstellungen zwischen dem Kanadier und dem deutschen Rekordmeister Schuld sein. Real Madrid gilt seit Monaten als heißester Anwärter auf eine ablösefreie Davies-Verpflichtung im kommenden Sommer. Darin dürfte auch die Smartphone-Anspielung des Clubbesuchers begründet liegen.

Neben den Blancos wurden in den vergangenen Tagen auch Erzrivale FC Barcelona und Manchester United als mögliche neue Arbeitgeber Davies' gehandelt.

Nach eher durchwachsenen Leistungen in der Vorsaison ist Davies aktuell in starker Form und hat unter dem neuen Trainer Vincent Kompany einen Stammplatz. Der 23-Jährige, der 2019 für 14 Millionen Euro Ablöse von den Vancouver Whitecaps kam, steht bei neun Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison. Dabei gelang Davies ein Assist.