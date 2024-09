Der Zeitplan soll schon stehen: Real Madrid rechnet mit einem Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern München

© getty

Die mögliche Davies-Verpflichtung passt in Reals Strategie, vermehrt auf ablösefreie Stars zu setzen. Diese werden früh kontaktiert mit dem klaren Ziel, dass sie bei ihren Vereinen nicht verlängern und Real dann zuschlagen kann. Der FC Bayern hat damit bereits in Person von David Alaba Erfahrung gemacht, auch Kylian Mbappé (PSG) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) passten in der jüngeren Vergangenheit in dieses Schema.

Sportlich läuft es für Davies, der 2019 für 14 Millionen Euro Ablöse von den Vancouver Whitecaps an die Isar gewechselt war, aktuell durchwachsen. Der Stammplatz des 55-fachen kanadischen Nationalspielers wackelt. Er hat in dieser Saison zwei Einsätze gesammelt, davon einen über die vollen 90 Minuten.

Die Bayern treffen am Samstagabend in der Bundesliga auf Aufsteiger Holstein Kiel. Real Madrid bekommt es derweil in LaLiga mit Real Sociedad zu tun.