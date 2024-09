"Sehe das komplett anders": Dietmar Hamann kassiert nach "Alleinunterhalter"-Kritik an Bayern-Star Jamal Musiala Gegenwind

Hamann hatte zuvor mit scharfer Kritik an Musiala für Aufsehen gesorgt. "Wenn ich aus Bayern-Sicht Florian Wirtz und Musiala tauschen könnte, würde ich es gleich morgen tun", schrieb der 51-Jährige in seiner Kolumne bei Sky. Der Bayern-Youngster sei "eher ein Einzelspieler und oft ein Alleinunterhalter", wohingegen Wirtz "seine Mitspieler besser macht".

Einem Bild-Bericht zufolge soll man beim FC Bayern "stinksauer" auf die Aussagen Hamanns reagiert haben. Wo die Kritik früher noch der Vereinsführung oder dem Trainer gegolten habe, hatte der 51-Jährige nun Publikumsliebling Musiala ins Visier genommen - darüber sei man in München "irritiert und überrascht".

Musiala spielt seit 2019 in München, 2020 wurde er in den Profikader aufgenommen. In 166 Pflichtspielen erzielte er dabei 44 Tore und bereitete 31 weitere vor.

In der Nationalmannschaft stehen bei ihm in mittlerweile 36 Spielen 6 Tore und 8 Vorlagen zu Buche.