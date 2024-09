Rückkehr nach Oberschenkelverletzung: FC Bayern gegen Leverkusen wohl wieder mit Manuel Neuer im Tor

Für die Begegnung gegen B04 kann FCB-Trainer Vincent Kompany damit fast aus dem Vollen schöpfen. Abgesehen der Langzeitverletzten Hiroki Ito, Josip Stanisic und Sacha Boey sind alle Spieler einsatzbereit.

In der Tabelle stehen die Bayern nach fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze. Dahinter liegt auf Platz zwei Leverkusen. Mit einem Dreier in München kann sich die Werkself allerdings an die Bayern heranschieben und nach Punkten gleichziehen.