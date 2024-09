"Ich hoffe, dass ihm einer in den Arsch tritt": Klare Ansage an Leroy Sané

Van der Vaart äußerte sich außerdem zu Matthijs de Ligt und Joshua Zirkzee. Die beiden Niederländer standen einst in München unter Vertrag und spielen nun beide für Manchester United.

"Ich finde, er ist ein sehr guter Spieler. Ich bin ein Fan von ihm", sagte van der Vaart zu de Ligt: "Aber Manchester-Trainer ten Hag macht aus meiner Sicht Fehler. Ich verstehe auch nicht, warum er so viele holländische Landsleute geholt hat. Aber okay. De Ligt muss jetzt zeigen, was er kann. Bei Bayern war er kein unumstrittener Stammspieler. Davor bei Juventus auch nicht. Trotzdem hat er bislang Glück, immer wieder bei so großen Vereinen zu landen."