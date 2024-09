"Kein anderer Spieler ist wie er": Pep Guardiola singt Loblied auf Thomas Müller

© getty

Guardiola über Müller: "Thomas ist anders, großzügiger vielleicht"

Für Guardiola ist es wohltuend, dass Müller bei all seinen Erfolgen stets ein Teamplayer geblieben sei. "Am beeindruckendsten an Thomas fand ich immer, wie bescheiden sein Jubel ist: Wenn Fußballer heutzutage ein Tor schießen, dann laufen sie allein los und feiern sich. Thomas ist anders, großzügiger vielleicht, er will nach dem Torerfolg vor allem seine Mitspieler umarmen."

Der Katalane erinnert sich bei Müller besonders gerne an einem Schlüsselmoment in der Königsklasse zurück: "In der Champions League 2016 spielten wir gegen Juventus Turin und lagen eine Minute vor Schluss mit 1:2 zurück. Er schoss den 2:2-Ausgleich, der uns in die Verlängerung brachte. Wir gewannen das Spiel mit 4:2."

In besagten 710 Einsätzen für die Münchener gelangen dem Weltmeister von 2014 245 Tore. Dazu lieferte der 34-Jährige auch noch 265 Vorlagen.