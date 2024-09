FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB trennt sich wohl von Chefscout Markus Pilawa

© getty

FC Bayern München, News: Sven Ulreich spricht über sein Dasein als Feuerwehrmann

135 Minuten lang musste Sven Ulreich in den beiden vergangenen Pflichtspielen des FC Bayern den angeschlagenen Manuel Neuer zwischen den Pfosten vertreten. Die Nummer zwei sprach nun auf der Homepage des FCB über sein Dasein als Feuerwehrmann.

"Wenn der Ernstfall eintritt, muss man da sein und eine Topleistung abrufen. Das ist mein Job", sagte Ulreich und ergänzte: "Das wird manchmal unterschätzt: Wenn man lang auf der Bank sitzt und nicht spielt, ist es nicht so leicht, in den Rhythmus zu finden. Ich glaube aber, mir gelingt das trotzdem ganz gut, relativ schnell wieder drin zu sein. Feuerwehrmann sein - das kann man schon sagen zu meiner Aufgabe."

Der 36-Jährige erklärte zudem mit Blick auf die Entwicklung in seiner Karriere, von der er insgesamt acht Jahre beim FC Bayern verbrachte: "Ich bin viel ruhiger geworden, das macht das Alter und die Erfahrung. Ich habe mich mit meiner Rolle längst angefreundet und wirklich Spaß an der Situation. Es ist nicht mehr so, dass ich jeden Morgen aufwache und denke: Ich muss jetzt irgendwo als Nummer eins spielen. Nein, ich bin happy, so wie es ist."