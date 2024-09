FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Sportdirektor äußert sich zu Leon Goretzka - zeitnahe Entscheidung bei Trio?

© getty

FC Bayern München, News: Christoph Freund kokettiert mit Winter-Abgang von Leon Goretzka

Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat über die Zukunft von Leon Goretzka gesprochen und dabei auch einen Winter-Abgang des 29-Jährigen nicht ausgeschlossen.

"Man weiß nie, was passiert und wie sich die Dinge in drei, vier Monaten entwickeln. Wir werden sehen", erklärte Freund gegenüber der Bild auf die Frage, ob es schon im Januar zu einer Trennung mit dem Mittelfeldspieler kommen könnte.

Gleichzeitig sprach der 47-Jährige auch ein Lob für die Einstellung Goretzkas aus. Dieser habe sich in den vergangenen Wochen äußerst professionell verhalten und seine Rolle unter dem neuen Coach Vincent Kompany akzeptiert. "Leon trainiert gut und gibt alles. Er wurde im Champions-League-Spiel eingewechselt und hat gleich ein Tor gemacht. Er ist da, wenn man ihn braucht."

Goretzka ist im Bayern-Mittelfeld derzeit hinter Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer und João Palhinha nur die fünfte Wahl. Das spiegelt sich auch in seiner Spielzeit wider. So sammelte er bislang nur zehn Pflichtspielminuten in zwei Einsätzen (1x Bundesliga, 1x Champions League). Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2026.