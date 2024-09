FC Bayern München, News und Gerüchte: Nachwuchs-Analyse! FCB hinter BVB und Leverkusen

© imago images

FC Bayern, News: Rudi Völler über Paul Wanner in der DFB-Elf - "Muss von ihm kommen"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hofft, dass sich das umworbene Toptalent Paul Wanner für die deutsche Nationalmannschaft und damit gegen Österreich entscheiden wird. "Das ist enorm wichtig, dass wir so einen Spieler halten", sagte der 57-Jährige über den Teenager vom Bundesligisten 1. FC Heidenheim, der für beide Länder auflaufen darf.

"Er weiß natürlich, was er an Deutschland hat. Er spielt ja im Moment in der U20 oder U21", so Völler über die Leihgabe von Bayern München. Der 18-jährige Wanner hat eine österreichische Mutter, einen deutschen Vater und beide Staatsbürgerschaften.

Ein Spieler müsse "im tiefsten Herzen drin haben, dass man für die Nation spielen möchte", sagte Völler ganz grundsätzlich zum Thema. Bei Profis, die sich entscheiden müssten, sei es "sicherlich falsch", sie zu überreden. "Es muss von ihm kommen", so Völler über Wanner, "die Familie spielt auch eine wichtige Rolle. Man sollte nicht irgendwas versprechen, was man am Ende nicht halten kann."