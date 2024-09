Brisanter Verdacht: Machen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge beim FC Bayern München die "Trainer kaputt"?

Bekommt Vincent Kompany mehr Zeit beim FC Bayern München?

Beide hätten laut Bobic mehr Zeit verdient gehabt. "Es ist nicht oft so, dass immer nur die Trainer die Schuldigen sind. Es waren mit Tuchel und Nagelsmann zwei hervorragende Trainer bei den Bayern", sagte er.

Bei Kompany, der nach zahlreichen Absagen vorrangig von Eberl und Freund installiert wurde, glaubt der Europameister von 1996 derweil an eine längere Periode: "Ich glaube, sie werden an Kompany festhalten, solange es geht. Sie haben gesehen, wie schwierig es ist, einen Trainer zu bekommen. Wir erinnern uns noch daran, was sie alles probiert haben. Da muss die Not schon groß sein, wenn sie sich jetzt noch einmal auf dieses Spiel einlassen. Viele Trainer werden sich dann fragen, ob sie wirklich zu Bayern gehen.“

Unter dem 38-jährigen Belgier waren die Bayern vor der Länderspielpause mit drei Siegen aus drei Spielen in die neue Spielzeit gestartet. Am nächsten Wochenende wartet Holstein Kiel in der Bundesliga, ehe es drei Tage später zum Auftakt der Champions League gegen Dinamo Zagreb geht.

Der im Vergleich zu den anderen gehandelten Namen noch unerfahrene Kompany besitzt einen Vertrag bis 2027 in München.