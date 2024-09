Bayern-Gala in Kiel: Harry Kane schnappt Erling Haaland irren Bundesliga-Rekord weg

Während die Bayern in der Saison 2023/24 ohne Trophäe blieben, konnte der englische Stürmer den Goldenen Schuh gewinnen, da er in seiner ersten Saison in Deutschland 36 Ligatore und 44 Tore insgesamt erzielte und mehrere Rekorde brach.

Mit seinem ersten Treffer in der Partie baute Kane einen anderen Torrekord in der Bundesliga weiter aus. Seit seinem Wechsel zu den Bayern im Sommer 2023 hat er nun gegen 18 verschiedene Gegner in der höchsten deutschen Spielklasse getroffen. Nur die deutsche Legende Miroslav Klose war in der Bundesliga gegen mehr Gegner erfolgreich (28).