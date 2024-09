"Dann bekommst du, was du verdienst": Michael Cuisance spricht über seinen Absturz beim FC Bayern München

© getty

Cuisance: "Ich bin ein neuer Micha"

In diesem Sommer schloss sich der gebürtige Straßburger Hertha BSC an, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb. In bislang drei Pflichtspielen steuerte er ein Tor und eine Vorlage für die Berliner bei.

"Ich sage ein Wort: Arbeiter. Ich bin ein neuer Micha", so Cuisance, der seine Zukunft langfristig in der Hauptstadt sieht: "Ich will mit Hertha große Dinge erreichen, dafür arbeite ich jeden Tag."

Die Hertha hat nach vier Partien in der 2. Bundesliga sieben Zähler auf dem Konto. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf weiter.