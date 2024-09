"Man sieht eine noch bessere Version": Harry Kane schwärmt von einem Teamkollegen beim FC Bayern München

© getty

FC Bayern: Pavlovic "der Shootingstar"

Nicht nur Kane lobt dieser Tage Pavlovic, auch der ehemalige Bayern-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann ist beeindruckt. Er sagte am Sonntagabend bei Sky 90: "Für mich ist Pavlovic der Shootingstar. Für mich ist er der Spieler, um den du in München eine Mannschaft herum bauen musst, möglicherweise auch in der Nationalmannschaft. So einen kannst du natürlich kaum rausnehmen. Kimmich wird immer spielen, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt und fit ist."

Am kommende Wochenende treffen die noch unbesiegten Münchener in der Bundesliga auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen. Die Partie steigt am Samstagabend um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.