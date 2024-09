FC Bayern München, News und Gerüchte: Vertragsverhandlungen mit Jamal Musiala gestartet - Trumpf im Rennen um Florian Wirtz?

© Getty Images

FC Bayern München, News: Thomas Müller spricht über seinen auslaufenden Vertrag

Mit 35 Jahren ist Thomas Müller im Fußballbusiness schon ein alter Hase, entsprechend verwundert es nicht, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern bei der letzten Verlängerung im Dezember 2023 nur um ein Jahr ausweitete. Das bedeutet: Bald stehen wieder Gespräche über die Zukunft an.

"Von der Arbeitssituation sieht es so aus, dass ich bis nächstes Jahr im Sommer Vertrag habe. Dementsprechend versuche ich, in diesem Jahr alles rauszuholen. Alles, was danach kommt, das weiß ich jetzt auch selber noch gar nicht", erklärt Müller in einem bei Sky veröffentlichen DFL-Interview.

Für ihn sei die Vertragsverlängerung nichts, was er "in seinen Fokus" rücken wolle. Die Zukunft sei zwar "normalerweise immer auch Teil des Geschäfts", doch für ihn sehe das anders aus: "Das ist schon eine Sondersituation, wenn du im Herbst deiner Karriere bist. Ich habe sehr viel mehr Entspanntheit, als es normal ist in diesem Geschäft."