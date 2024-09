"Der FC Bayern gewinnt jedes Jahr den Titel": Ex-Oranje-Star beklagt Fluch von Harry Kane

Kane war im Sommer 2023, nach fast 20 Jahren bei den Spurs (435 Spiele, 280 Tore), von den Londonern zum FC Bayern gewechselt. Dort erzielte er direkt in seiner Premierenspielzeit 44 Tore in 45 Pflichtspieleinsätzen, dennoch beendeten die Münchner hinter Bayer 04 Leverkusen und dem VfB Stuttgart die Bundesliga nur als Dritter. Auch in der Champions League und im DFB-Pokal schied man vorzeitig aus.

Die Saison 2024/25 startete für den deutschen Rekordmeister und Kane allerdings erfolgversprechend. Aus zwei Spielen holte man zwei Siege, in der Tabelle steht man hinter dem punktgleichen 1. FC Heidenheim auf Rang zwei.