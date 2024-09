"Dann wird es schwer": Ehemaliger Bayern-Star ist skeptisch bei Wunderkind Paul Wanner

Wanner lief in der Vergangenheit auch bereits für diverse U-Mannschaften des DFB auf. Im September 2024 sollte er erstmals für die U21-Nationalmannschaft nominiert werden, sagte aber in Abstimmung mit Trainer Antonio Di Salvo ab, um sich zunächst auf die Bundesliga zu konzentrieren.

Auf Klubebene spielt der 18-Jährige seit 2018 für den FC Bayern München. In dieser Spielzeit ist er an den 1. FC Heidenheim verliehen, wo er einen starken Saisonstart hinlegte. In vier Pflichtspielen erzielte er vier Treffer, außerdem bereitete er zwei Tore vor. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.