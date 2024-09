"Es würde ein Vermögen kosten": Schlägt der FC Bayern München beim FC Liverpool zu?

Alisson: Wechsel nach Saudi-Arabien?

Alisson, dessen Arbeitspapier an der Anfield Road noch bis 2027 gültig ist, wird allerdings auch mit einem Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Einen Ersatz haben die Reds bereits in der Hinterhand. Der Georgier Giorgi Mamardashvili wechselt 2025 vom FC Valencia nach Liverpool.

Alisson kam 2018 für 62,5 Millionen Euro von der AS Rom nach Liverpool. Der 70-malige brasilianische Nationalspieler stand in der laufenden Saison bislang in sechs Pflichtspielen zwischen den Pfosten.