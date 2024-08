FC Bayern München, News und Gerüchte - "Ich plane mit Jona": Xabi Alonso spricht über FCB-Transferziel Jonathan Tah

© getty

FC Bayern München, News: Xabi Alonso spricht über FCB-Transferziel Jonathan Tah

Nachdem zuletzt bereits Bayer Leverkusens Geschäftsführer Sport Simon Rolfes dem FC Bayern München wegen Jonathan Tah einen Korb verpasst hat, sprach nun auch Trainer Xabi Alonso über den Innenverteidiger.

"Ich plane mit Jona, weil er für uns so wichtig ist, auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Sein Einfluss ist groß, er hat sich stark entwickelt. Das ist im Moment meine Idee", sagte der Spanier im Trainingslager in Donaueschingen. Alonso fügte jedoch hinzu: "Aber ich verschließe nicht die Augen vor der Situation. Wir werden sehen, was passiert."

Der 28-Jährige trainiere laut seines Coachs aktuell voll fokussiert. "Er ist total konzentriert, ein Top-Profi", sagte Alonso, der hinsichtlich Tahs Zukunft und dem weiter an Fahrt aufnehmenden Transfermarkt allerdings auch bemerkte: "Bis zum letzten Tag kann sich etwas ändern."