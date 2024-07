FC Bayern München, News und Gerüchte: Max Eberl und Christoph Freund intern in der Kritik?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Leroy Sané reist nicht mit nach Südkorea

Der FC Bayern München reist ohne Leroy Sané nach Südkorea. Das will der kicker erfahren haben. Demnach werde sich der Flügelstürmer auf seine Reha konzentrieren. Vor rund drei Wochen wurde der Nationalspieler an der Leiste operiert. Dennoch liege Sané voll im Plan. Bereits seit einigen Tagen arbeite er im Leistungszentrum an der Säbener Straße und mittlerweile auch wieder auf dem Rasen.

Ziel sei es, dass er nach dem Trainingslager in Südkorea wieder voll ins Training einsteigen kann. Der FC Bayern landet am Donnerstagmorgen mit einem Sonderflieger in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Am Samstag geht es im Testspiel gegen Tottenham. Nicht im Trainingslager dabei sind zudem Harry Kane, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Kingsley Coman. Die vier EM-Teilnehmer haben etwas länger Urlaub als die deutschen Nationalspieler und Neuzugang João Palhinha. Auch Alphonso Davies ist nach seiner Teilnahme bei der Copa América noch im Urlaub.