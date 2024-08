"Noch weit weg": Manuel Neuer spricht über seine Zukunft beim FC Bayern München - DFB-Comeback nicht ausgeschlossen

© Getty Images

Manuel Neuer heiß auf das Champions-League-Finale "dahoam"

Er könne nun die Länderspielpausen nutzen, "um mich zu regenerieren und mich auch mental darauf zu fokussieren, dass wir voll angreifen und die Saison hoffentlich erfolgreich gestalten werden", betonte Neuer.

Dabei nahm der Keeper insbesondere das Endspiel in der Königsklasse am 31. Mai 2025 in München ins Visier. "Im Sommer steht nämlich etwas Großes an: das Champions-League-Finale 'dahoam'. Thomas Müller und ich sind die Einzigen, die 2012 gegen Chelsea dabei waren. Wir wissen, was dieses Finale der Stadt, den Fans und uns Spielern bedeutet hat. Es gilt alles daranzusetzen, dass wir noch einmal dort hinkommen", sagte Neuer.