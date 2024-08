FC Bayern München, News und Gerüchte: Bayern-Stürmer lehnte offenbar Angebot von Champions-League-Teilnehmer ab

© imago images

FC Bayern: Michael Diederich lobt "erfolgreichste Tour ever"

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Michael Diederich ist zufrieden mit der nun zu Ende gegangenen Korea-Reise des FC Bayern. "Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass unsere ohnehin schon hohen Erwartungen, die wir an diese Reise hatten, nochmal übertroffen wurden", sagte Diederich in einer Medienrunde. "Aus Merchandising-Sicht war das die erfolgreichste Tour ever. Wir haben in den vier Wochen mehr Trikots in Südkorea abgesetzt als in der gesamten letzten Saison."

Eine wichtige Rolle bei der Vermarktung spielte Min-Jae Kim. Der südkoreanische Lokalmatador wechselte vergangenen Sommer für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München. Bei der Reise in seine Heimat absolvierte er viele PR-Termine und kurbelte somit den Trikot-Verkauf an. "Wir haben eine exzellente Visitenkarte hier in Südkorea hinterlassen", befand Diederich. "Wir fahren schon fast mit einem weinenden Auge ab, weil es einfach eine unfassbar gute Zeit war."