FC Bayern München, News und Gerüchte: Offensivstar wohl vor überraschendem Abschied - Joshua Kimmich deutet Tendenz zu seiner Zukunft an

© getty

FC Bayern München, News: Ex-Nationalspieler rät Leon Goretzka zu Wechsel

Der frühere deutsche Nationalstürmer Patrick Helmes hat Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka einen Wechsel nahe gelegt.

"Er ist sehr teuer, aber er ist ein sehr guter Spieler. Aus Sicht des FC Bayern braucht man ein Schwergewicht, dass den Verein verlässt", sagte Helmes als RTL-Experte im Rahmen des FCB-Testspiels gegen Tottenham (2:1) am Samstag. Damit spielte er darauf an, dass Bayern in diesem Sommer wohl zunächst noch Spieler verkaufen will, ehe man weitere Neuzugänge verpflichtet.

An Goretzkas Stelle würde er wahrscheinlich einen Wechsel anstreben, führte Helmes aus. "Vielleicht beißt er sich wieder durch, aber gerade im Hinblick auf die WM 2026 muss er schon überlegen, was er tut. Ich glaube schon, dass es einen Markt für ihn gibt. Aber vielleicht nicht für das Gehalt, was er bisher bekommt."

Goretzka soll in den Planungen des neuen Trainers Vincent Kompany keine große Rolle spielen und darf Bayern angeblich bei einem adäquaten Angebot verlassen. Der Vertrag des 29-Jährigen, der offenbar nicht an einen Abschied aus München denkt, läuft noch bis 2026.