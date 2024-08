Durchbruch im Poker um Jonathan Tah: FC Bayern München und Bayer Leverkusen wohl einig

Perfekt soll der Deal aber trotzdem noch nicht sein, da die Münchner erst noch Matthijs de Ligt verkaufen wollen.

Der 28 Jahre alte Tah soll den Bayern 25 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni kosten. Zunächst hatten die Münchner 18 plus zwei und dann 20 plus fünf Millionen geboten, Leverkusen dies aber abgelehnt. EM-Teilnehmer Tah war zuletzt bereits wieder ins Training bei Bayer eingestiegen. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2025.

Allerdings hakt es nun beim möglichen Wechsel des Niederländers de Ligt zu Manchester United, der wiederum Voraussetzung für Tahs Transfer ist. Die Bayern fordern dem Vernehmen nach rund 50 Millionen Euro für de Ligt, die Vorstellungen sollen aber noch ein Stück weit auseinanderliegen.