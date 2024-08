"Verrückter Transfer" und "einmalige Chance" für Bayern-Star: Fan startet Petition für Goretzka-Rückkehr nach Bochum

Goretzka spielt seit Sommer 2018 für die Bayern, mit denen er fünfmal Deutscher Meister wurde, zweimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League gewann. Davor war er fünf Jahre für den FC Schalke 04 aktiv, der ihn 2013 von seinem Jugendklub Bochum für 3,25 Millionen Euro verpflichtet hatte.

Beim FC Bayern trifft Goretzka auf starke Konkurrenz. Mit Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Konrad Laimer und nicht zuletzt Neuzugang João Palhinha hat der neue Trainer Vincent Kompany die Qual der Wahl im zentralen Mittelfeld.

Auf die Frage, ob Goretzka dem Rekordmeister in dieser Transferperiode erhalten bleibe, antwortete Sportdirektor Freund am Rande des Testspiel der Bayern gegen WSG Tirol am Dienstagabend: "Das werden wir sehen." Freund betonte aber, dass Goretzka ein "Vollprofi" sei und "um seinen Platz kämpfen" werde.

Selbiges soll der 29-Jährige dem Vernehmen nach auch intern kommuniziert haben. Goretzka habe keine Absichten, den deutschen Rekordmeister vorzeitig zu verlassen.

Ob er sich von der Petition eines leidenschaftlichen VfL-Fans umstimmen lässt? Am Dienstag startete die Aktion, bis zum späten Mittwochnachmittag waren etwas mehr als 600 Unterschriften eingegangen.