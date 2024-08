"Verdammte Scheiße, Mann": Wutausbruch von Vincent Kompany enthüllt! Bayern-Trainer beleidigte eigenen Spieler 15-mal

Nicht der erste Wutausbruch von Kompany auf Kamera

Burnley war damals in die Premier League aufgestiegen, verpasste den Klassenerhalt aber letztlich.

Der 38-Jährige unterschrieb im Sommer in München, als bereits ein Wutausbruch aus seiner Zeit beim RSC Anderlecht für Aufsehen gesorgt hatte. Der Klub aus seinem Heimatland war Kompanys erste Trainerstation

Kompanys Pflichtspiel-Debüt als Bayern-Trainer ist am Freitag im DFB-Pokal, wenn die Münchner beim SSV Ulm gastieren. Am Dienstag zuvor steht das letzte Testspiel der Vorbereitung gegen WSG Tirol an.