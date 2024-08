Uli Hoeneß knöpft sich FC-Bayern-Experte Lothar Matthäus vor: "Das geht mir langsam auf den Sack!"

Neben Dietmar Hamann ist Lothar Matthäus der Experte, der sich rund um den FC Bayern München wohl am häufigsten äußert – und auch medial zitiert wird. Zuletzt teilte der Weltmeister von 1990 gegen Hoeneß aus: "So wie Uli Hoeneß vor einem Jahr mit seinen Aussagen Richtung Tottenham Kane teurer gemacht hat, so macht er jetzt mit seinen öffentlichen Ansagen über Verkäufe die eigenen Spieler billiger."

Auf eine Replik von Lothar Matthäus wird man vermutlich nicht lange warten müssen. Für Uli Hoeneß und den FC Bayern geht die Saison am 16. August beim SSV Ulm im DFB-Pokal los. Am 25. August spielt der Rekordmeister am ersten Spieltag der Bundesliga auswärts beim VfL Wolfsburg. Genug Zeit also, um die kleine Fehde mit Matthäus noch vor Saisonstart mit weiterem Leben zu füllen.