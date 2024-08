"Bis dahin habe ich wahrscheinlich graue Haare": Appell von Thomas Müller

© getty

Müller über Spiele in Paris: "Haben mich gefesselt"

"Zu sehen, wie alle an ihre Grenzen gehen und ihr Bestes versuchen, ist genau der olympische Gedanke, den wir brauchen, um die Menschen wieder für den Sport zu gewinnen", so Müller: "Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler in den verschiedensten Wettbewerben an unglaublichen Locations wie dem Eiffelturm oder Schloss Versailles haben mich gefesselt."

Der Weltmeister von 2014 war an den Spielen in Paris gewissermaßen sogar beteiligt. Müller ist Mitbesitzer des Pferdes Checker 47, auf dem Christian Kukuk sensationell die Goldmedaille im Springreiten holte.