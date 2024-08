"Sie hätten ein saftiges Angebot vorbereitet": Thomas Müller vom FC Bayern München offenbart Abschiedsgedanken

© getty

Müller: Van Gaal? "Er wollte mich holen"

Bereits 2015 hätte Müller zu Louis van Gaal zu Manchester United wechseln können. "Er wollte mich holen, United war 2015 sehr finanzstark, sie hätten ein saftiges, seriöses Angebot vorbereitet. Ich hätte überlegt, zu meinem Förderer zu gehen, aber Bayern hat sofort Nein gesagt, damit war das Thema erledigt", so die FCB-Legende.

Müller wechselte im Jahr 2000 vom TSV Pähl in die Jugend der Bayern, 2009 wurde er endgültig zu den Profis befördert. In München steht der gebürtige Weilheimer, der in der laufenden Saison in zwei Pflichtspielen bereits zwei Tore und eine Vorlage verbuchte, noch bis 2025 unter Vertrag.