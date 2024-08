"Nicht vollständig hinbekommen": So denkt der FC Bayern München angeblich über Dayot Upamecano und Min-Jae Kim

© Getty

Kim? "Hat mir bei ihm von Anfang an nicht gefallen"

Insbesondere Kim, der in Wolfsburg den Treffer zum 2:1 der Wölfe verschuldete, zog zuletzt reichlich Kritik auf sich. "Ich möchte Kim nicht zu nahe treten, aber er hat einfach nicht das klare, schnelle Passspiel mit einer gewissen Sicherheit gepaart, die es braucht. Das hat mir bei ihm von Anfang an nicht gefallen", schrieb beispielsweise Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky.

Auch DAZN-Experte Sami Khedira konnte sich keinen Reim auf Kims Leistungen machen: "In der Serie A war er ein Monster. Er ist jeden Ball abgelaufen, der hat keinen Zweikampf verloren. Victor Osimhen ist im Training verzweifelt, der war froh, dass Kim weg war. Diesen Kim sieht man hier bei Bayern München nicht."