"Noch ein Jahr in Leverkusen bleiben": Ehemaliger Bayern-Star rät Jonathan Tah von Wechsel nach München ab

"Er ist für mich der Spieler, der in der vergangenen Saison den größten Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat. Er ist mit Leverkusen Meister und Pokalsieger und auch in der Nationalelf zum Stammspieler geworden", schrieb Effenberg in seiner Kolumne für t-online.

Deshalb würde der 56-Jährige Tah raten, "noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben und seine Leistung zu bestätigen." Schließlich gäbe es in Leverkusen auch in der kommenden Saison die Möglichkeit, "um Titel zu spielen". Zudem sei er in der Innenverteidigung "unangefochten gesetzt und genießt vollstes Vertrauen."

Dies könnte sich nach einem Wechsel zu den Bayern ändern. "In München ist es aber ein anderer Kampf um den Stammplatz als in Leverkusen. Eine Garantie hast du dort nie." Als Beispiele nannte Effenberg Min-Jae Kim und Dayot Upamecano, die ebenfalls "immer spielen wollten".