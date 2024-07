FC Bayern München, News und Gerüchte: Wende bei Joshua Kimmich offenbar möglich - zwei Interessenten für Leon Goretzka?

© Getty

FC Bayern München, Gerücht: Gibt es die Wende bei Joshua Kimmich?

Gibt es vielleicht doch noch die Wende bei Joshua Kimmich? Wie die SZ berichtet, stehen die Gespräche zwischen dem Mittelfeldspieler und dem FC Bayern München kurz bevor. Für den Rekordmeister sei es demnach vorstellbar, mit dem 29-Jährigen zu verlängern.

Eine Bedingung dafür wäre allerdings, dass Kimmich einen Vertrag bekomme, der weniger wert ist als sein aktueller. Laut verschiedenen Medienberichten soll der Nationalspieler aktuell 19,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. In den vergangenen Tagen gab es mehrfach Gerüchte, dass Paris Saint-Germain an ihm interessiert sein soll und sich einen Transfer in diesem Sommer oder ablösefrei in der kommenden Saison vorstellen könne.

Kimmich selbst betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass der FC Bayern sein erster Gesprächspartner sei, machte aber auch kein Geheimnis daraus, dass das Vertrauensverhältnis zuletzt gelitten hat. Sein Vertrag läuft 2025 aus.