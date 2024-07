FC Bayern München, News und Gerüchte: Poker um Jonathan Tah – Muss Bayer eine Frist setzen?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Poker um Jonathan Tah – Muss Bayer eine Frist setzen?

Seit Wochen zieht sich ein möglicher Transfer von Jonathan Tah zum FC Bayern wie Kaugummi. Bayer 04 Leverkusen könnte allerdings durch eine UEFA-Frist zu einer zeitnahen Entscheidung über den Erhalt oder Verkauf des deutschen Nationalspielers gebracht werden. Denn: Bald stehen die Melderegularien für die Champions League an - sollte Tah den Verein verlassen, hätte Leverkusen nur noch vier Innenverteidiger für drei Plätze in der Startaufstellung. Dazu kommt die Tatsache, dass Tah nur einer von acht Local Player, die in Deutschland ausgebildet wurden, ist und Bayer daher im Zweifel einen anderen Local Player benötigen würde.

Wie der kicker berichtet, ist der momentan vereinslose Ex-Liverpool-Star Joel Matip der heißeste Kandidat auf die Tah-Nachfolge. Über die Zukunft des 28-Jährigen, der mit einem Vertrag bis 2025 in Leverkusen ausgestattet ist, könnte also aufgrund dieser Regularien bald entschieden werden.