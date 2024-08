Michael Olise wird vom FC Bayern München in Form einer kurzen Fragerunde offiziell vorgestellt. Wir bei SPOX tickern das Ganze live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh.

FC Bayern München: Die Vorstellung von Michael Olise beim FCB im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Weil der Offensivspieler in den vergangenen Wochen noch mit der französischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris im Einsatz war, ist er etwas verspätet ins Training des Rekordmeisters eingestiegen. Der 22-Jährige könnte aber bereits am Freitag im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm sein Debüt feiern.

vor Beginn Olise wurde in diesem Sommer für rund 53 Millionen Euro vom Premier-League-Klub Crystal Palace verpflichtet. Der Franzose unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2029.

vor Beginn Herzlich willkommen zum Liveticker zur Vorstellung von Michael Olise beim FC Bayern München. Die Pressekonferenz startet um 14.30 Uhr.