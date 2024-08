FC Bayern München: Neuzugang Michael Olise flog wohl schon bei zwei Topklubs raus

Nach seinem Wechsel zum FC Reading im Sommer 2017 schaffte der talentierte Offensivspieler schließlich den Durchbruch vom Jugend- in den bezahlten Männerfußball. Mit 17 gab er sein Profidebüt in der zweiten englischen Liga.

Die Vorfälle liegen mittlerweile mehrere Jahre zurück. In den vergangenen Spielzeiten fiel Olise keinesfalls negativ, sondern ausschließlich positiv mit Leistungen auf. Darauf setzen nun auch die Bayern. Am kommenden Sonntag startet der Rekordmeister in Wolfsburg in die neue Bundesliga-Saison.