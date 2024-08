"Das hat Thomas Tuchel nicht geschafft": Was Lothar Matthäus beim FC Bayern München schon jetzt gefällt

© getty

Matthäus spricht über Carro-Attacke auf Eberl

Der frühere FCB-Profi äußerte sich außerdem zum Transfer-Poker der Bayern um Bayer Leverkusens Jonathan Tah.

"Ich glaube nicht, dass Jonathan Tah in diesem Sommer noch nach München wechseln wird. Man hat zwar noch Zeit bis zum Schluss des Transferfensters, aber durch die Aussagen von Bayer-Boss Fernando Carro ist ein Transfer auch nicht gerade einfacher geworden", schrieb Matthäus.

Carro hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuletzt scharf kritisiert, sich anschließend aber entschuldigt.

"Wir wissen nicht, was Carro genau gemeint hat, und wir wissen nicht, was Bayer Leverkusen und Bayern München genau besprochen haben. So wie ich aber Fernando Carro kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass er Eberl aus einer Laune heraus oder aus Übermut attackiert hat", so Matthäus.