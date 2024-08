Nächste Wende? Kingsley Coman soll bei Abschied vom FC Bayern München zu diesem Klub tendieren

PSG, wo Coman in der Jugend spielte und auch seine ersten Einsätze als Profi hatte, wurde zuletzt ebenfalls mit dem französischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Sky berichtete vor kurzem sogar, dass die Pariser aktuell die konkreteste Option für Comans Zukunft seien.

Momentan bereitet sich Coman mit Bayern auf die neue Saison vor. Dabei steht am Dienstag noch ein letztes Testspiel gegen WSG Tirol an.

Der Pflichtspielauftakt folgt dann am Freitag, wenn der Rekordmeister in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm zu Gast ist. In der Bundesliga beginnt die neue Spielzeit für Bayern am 25. August mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg.