Gerüchte um Wechsel zum FC Bayern München: Florian Wirtz äußert sich

"Ich habe keinen Fahrplan, also noch gar keine Idee in meinem Kopf, was das anbelangt", sagte Wirtz bei Leverkusens Trainingslager in Donaueschingen. "Ich versuche jetzt erstmal, wieder mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen. Dann wird sich irgendwann zeigen, was passiert - aber einen Fahrplan habe ich nicht."

Wie der kicker berichtet, ist eine Wirtz-Verpflichtung im Sommer 2025 aktuell Thema an der Säbener Straße. Erst vor kurzem betonte Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "Jeder weiß, dass ich ihn sehr gerne bei Bayern München sehen würde." Wirtz steht in Leverkusen noch bis 2027 unter Vertrag. "Das wird auch grob die Zeitspanne sein, die er noch in Leverkusen verbringen wird", sagte Vater und Berater Hans Wirtz Anfang März dem Kölner Stadt-Anzeiger. Leverkusen würde wohl mindestens 100 Millionen Euro Ablöse fordern.

In der vergangenen Saison gewann Wirtz mit Leverkusen das Double, der FC Bayern startete deshalb eine Transfer-Offensive. "Die Bayern haben ein paar Spieler jetzt geholt, die sie natürlich verstärken werden. Aber der Unterschied zwischen den Bayern und den anderen Top-Mannschaften ist auf jeden Fall nicht mehr so groß wie in den vergangenen Jahren. Wir verstecken uns vor keinem", sagte Wirtz. "Es ist oben alles ein bisschen enger zusammengerückt."