Transferoffensive geplant! FC Bayern München will 2025 bei Florian Wirtz "den Geldbeutel weit aufmachen"

Bayern müsste also tatsächlich tief in die Tasche greifen, um sich in einem Jahr mit Wirtz zu verstärken. Leverkusen würde wohl mindestens 100 Millionen Euro Ablöse für den DFB-Star fordern.

Wirtz ist gerade nach seinem EM-Urlaub wieder ins Training bei Bayer 04 eingestiegen. Die kommende Pflichtspielsaison, in der er mit Leverkusen auch in der Champions League für Furore sorgen will, startet am 17. August mit dem Supercup gegen Vizemeister Stuttgart. Sechs Tage später eröffnet der Meister dann die Bundesliga-Spielzeit 2024/25, tritt zum Auftakt bei Borussia Mönchengladbach an.