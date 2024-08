"Der Verein hat große Ambitionen": Ex-Bayern-Talent Sinan Kurt hat einen neuen Klub

"Sinan Kurt bringt eine Fülle an Erfahrung und Talent mit sich. Seine Vielseitigkeit im Mittelfeld und seine technischen Fähigkeiten machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für die Mannschaft. Wir sind begeistert, dass Sinan sich für die Holzheimer SG entschieden hat. Seine Erfahrung und sein Können werden unser Team auf ein neues Niveau heben. Wir sind überzeugt, dass er eine zentrale Rolle in unserem Bestreben spielen wird, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen", teilte der Verein mit.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Holzheimer SG. Der Verein hat große Ambitionen und ich bin motiviert, meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen. Ich habe meine Mannschaftskollegen schon kennengelernt und freue mich, mit ihnen auf dem Platz zu stehen", sagte Kurt.

Mitte Juli war bereits bekannt geworden, dass Kurt Teil der Hallenfußball-Liga Baller League wird. Beim Draft der zweiten Season wurde er gleich in der ersten Runde vom Team "Protatos" gepickt. Die Teammanager sind Lars und Lucas vom YouTube-Kanal "Brotatos".