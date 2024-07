Verbleib oder Abgang? So plant der FC Bayern München mit Leroy Sané

In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Offensivspieler 42 Pflichtspiele für die Bayern, wobei er zehn Tore schoss und 13 Assists gab. Im Saisonendspurt schlug sich Sané dann mit Leistenproblemen herum, weshalb er vermehrt auf der Bank Platz nehmen musste.

Bei der EM wurde er in den ersten drei Spielen in der Vorrunde dreimal eingewechselt. In der K.o.-Runde stand er dann gegen Dänemark und Spanien zweimal in der Startelf, verzeichnete jedoch keine Torbeteiligung.

Unmittelbar nach dem Turnier unterzog sich Sané einer Operation an seinem lädierten Schambein. Bis voraussichtlich Ende Juli wird er deshalb noch fehlen und erst dann voll in den Trainingsbetrieb einsteigen.