"Riesenärger": Ehemaliger Bundesligatrainer ledert gegen Transferpolitik des FC Bayern München

Der FC Bayern gab im laufenden Sommer für Michael Olise (Crystal Palace), João Palhinha (FC Fulham) und Hiroki Ito (VfB Stuttgart) über 120 Millionen Euro auf dem Transfermarkt aus. Auf der Verkaufsseite steht hingegen lediglich Malik Tillman, der sich für 12 Millionen Euro PSV Eindhoven anschloss.

Als Top-Kandidat für einen Abgang im Sommer gilt de Ligt, der mit Manchester United in Verbindung gebracht wird. Darüber hinaus können diversen Medienberichten zufolge auch Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leon Goretzka, Noussair Mazraoui den Verein verlassen. Selbst bei Joshua Kimmich sollen sich die Bayern gesprächsbereit zeigen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte erst jüngst erklärt, sich an den zahlreichen Spekulationen über mögliche Zu- oder Abgänge nicht beteiligen zu wollen. "Einkauf oder Verkauf, das ist nicht mein Job. Ich bin für die Mannschaft da. Ich will Energie spüren. Namen gehören nicht zu meinem Denken, ich will den Hunger sehen", sagte der 38-Jährige zum Start des Kurz-Trainingslagers am Tegernsee deutlich.

Er könne die Fragen natürlich "verstehen, wir könnten jetzt auch alle Namen diskutieren, aber das ist nicht meine Intention", ergänzte Kompany.